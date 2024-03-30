"إصابات مؤكدة ومباشرة بصواريخ وأسلحة متنوعة".. حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم السبت

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 30 مارس 2024، وفقا للتالي":

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 08:00 (بتوقيت لبنان): استهداف ثكنة راميم ‏بصاروخ "بركان"، وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:00: استهداف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:30: استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ "بركان"، وإصابته إصابة مباشرة.‏

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 01:20: استهداف تحرك لجنود ‌‏العدو الإسرائيلي وآلياته العسكرية داخل موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة الصاروخية، وإيقاع إصابات مؤكدة.

2- الساعة 12:15: استهداف مبنى يتموضع فيه ‏جنود العدو الإسرائيلي ‏في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة، وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.‏

3- الساعة 12:20: استهداف قاعدة خربة ‏ماعر بالأسلحة الصاروخية.

4- الساعة 12:45: استهداف تحرك ‏لجنود العدو الإسرائيلي داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وتحقيق إصابات ‏مؤكدة.

5- الساعة 15:30 تنفيذ هجوم جوي ‏بمسيرات إنقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا، وإصابة الأهداف بدقة.

هذا ونعى "حزب الله" يوم الجمعة 7 من عناصره، قائلا إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، دون أن يحدد أين تم استهدافهم، مؤكدا في ذات اليوم، تنفيذ 10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، "ردا على اعتداءات إسرائيل على العاصمة السورية دمشق ومدينة حلب (شمال غربي سوريا)، ودعما لغزة".

في حين تتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع بين الطرفين، تخوفا من اتساع رقعة الحرب، بينما يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر: RT