غالانت يكشف تفاصيل عن مرحلة ثانية في الحرب مع لبنان بعد اغتيال إسرائيل قائدا كبيرا في حزب الله

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييما للوضع في القيادة الشمالية اليوم الجمعة، "مشيدا" بالعمليات المنفذة، في إشارة لاغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله.

وقال غالانت: "لقد وصلت اليوم إلى القيادة الشمالية لأتفحص عن كثب إحباطا ناجحا آخر مثل ما حدث هذا الصباح ضد قائد في حزب الله، إن نتائج القيادة الشمالية مثيرة للإعجاب للغاية ويتم تنفيذ الحملة على مستوى عال جدا".

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وأضاف: "إننا نتحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة ملاحقة حزب الله.. أينما كان حزب الله نذهب، وينطبق هذا على بيروت وبعلبك وصور وصيدا والنبطية وكامل القطاع، وينطبق أيضا على أماكن أبعد بكثير مثل دمشق وغيرها، حيثما نحتاج إلى التحرك.. سنتحرك".

واختتم قائلا: "المسؤول عن الأضرار الجسيمة في لبنان هو حزب الله، والمسؤول عن سقوط العديد من الضحايا في منظمة حزب الله، هو نصر الله شخصيا، وسيدفعون ثمن أي عمل يخرج من لبنان.. سنزيد وتيرة الحملة ونوسعها، هذا ما قلته هذا الأسبوع في واشنطن لوزير الدفاع أوستن، وهذا ما قلته للمبعوث الخاص عاموس هوكشتاين وآخرين".

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أن الضربة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت طريق البازورية وادي جيلو في قضاء صور في جنوب لبنان، أدت إلى مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله.

المصدر: RT