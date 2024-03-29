"إصابات مباشرة وإطلاق صواريخ متنوعة".. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الجمعة

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

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وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 29 مارس 2024، وفقا للتالي":

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان): "

1- الساعة 08:00 (بتوقيت لبنان): استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 09:45: استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة للمرة الثانية، بصواريخ "فلق".

3- الساعة 13:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بقذائف المدفعية.

4- الساعة 13:15: استهداف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، ‏وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 14:45: استهداف آلية عسكرية في موقع المطلة ‏بمسيرة هجومية انقضاضية، ‏وإصابتها إصابة مباشرة.

6- الساعة 18:10: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 12:40: استهداف مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏بيرانيت بصواريخ بركان، وإصابته إصابة مباشرة، في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي في دمشق وحلب.

2- الساعة 15:50: استهداف قوة مشاة إسرائيلية في حدب يارون بالقذائف المدفعية، وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها.

3- الساعة 16:00: استهداف موقع جل العلام وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‌‏محيطه بصواريخ فلق، في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي في دمشق وحلب.

4- الساعة 21:15: استهداف تحركات ‏لآليات العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية".

هذا ونعى "حزب الله" يوم الجمعة 7 من عناصره، قائلا إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، دون أن يحدد أين تم استهدافهم.

كما قُتل وأصيب في فجر ذات اليوم، عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان إسرائيلي استهدف ريف مدينة حلب، وفق ما ذكر مصدر عسكري سوري.

في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر بأنه تم استهداف مواقع لـ"حزب الله" في سوريا، ما أدى لمقتل 6 من عناصره على الأقل بمن فيهم قائد ميداني.

كما أعلنت وزارة الدفاع السورية عن التصدي لمجموعات إرهابية تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" في ريف حلب بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.

ويوم الخميس، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن مدنيين اثنين أصيبا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في ريف دمشق.

المصدر: RT