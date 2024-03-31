"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لتجمع جنود إسرائيليين في موقع "الراهب" (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لتجمع جنود إسرائيليين في موقع "الراهب" عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

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هذا وأعلن "حزب الله" يوم السبت تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة"، وجاء في بيان له: "‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم السبت، تحركا ‏لجنود العدو داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وحققوا فيه إصابات ‏مؤكدة". ‏

المصدر: RT