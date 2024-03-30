"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لمبنى يتموضع فيه جنود إسرائيليون (فيديو)
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لمبنى يتموضع فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة أدميت بشمال إسرائيل.
ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة أدميت شمالي فلسطين المحتلة".
ومع استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أعلن "حزب الله" يوم السبت تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
في حين تتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع بين الطرفين، تخوفا من اتساع رقعة الحرب، بينما يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
المصدر: RT