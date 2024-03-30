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"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لمبنى يتموضع فيه ‏جنود إسرائيليون (فيديو)

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عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لمبنى يتموضع فيه ‏جنود إسرائيليون ‏في مستوطنة أدميت بشمال إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه ‏جنود العدو الإسرائيلي ‏في مستوطنة أدميت شمالي فلسطين المحتلة".

ومع استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أعلن "حزب الله" يوم السبت تنفيذ 8 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

في حين تتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع بين الطرفين، تخوفا من اتساع رقعة الحرب، بينما يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر: RT

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