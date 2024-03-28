فيديوهات تظهر دمارا وحريقا في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ "حزب الله" (فيديوهات + صورة)

نشرت وسائل إعلام عبرية مقاطع فيديو تظهر دمارا في مستوطنتي شلومي وغورن بشمال إسرائيل، جراء استهدافها بالصواريخ من قبل "حزب الله".

وأشارت قناة إخبارية محلية في "تلغرام" إلى ورود أنباء عن سقوط قتلى في منطقتي شلومي وغورن جراء إطلاق النار الأخير الذي وقع حوالي الساعة 18:00.

ونقل الإعلام الحربي في "حزب الله" عن وسائل إعلام إسرائيلية أن النيران اندلعت في حانيتا بالجليل الغربي إثر سقوط صاروخ بالمنطقة.

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من جهته، أعلن "حزب الله" في بيان له أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وفي إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏18:00 من اليوم الخميس (بتوقبت لبنان)، مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بصواريخ البركان ‏والكاتيوشا".

ويأتي ذلك بعد يوم أليم شهده لبنان أمس الأربعاء جراء استهداف إسرائيل للمدنيين، حيث قتل 7 لبنانيين في غارة جوية استهدفت مركزا للجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية.

كما نعى "حزب الله" 6 من عناصره، 2 منهم مسعفان سقطا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي الناقورة وطير حرفا جنوبي لبنان.

وتعليقا على ذلك، أعربت الأمم المتحدة اليوم، عن قلقها جراء الهجمات المتكررة على المرافق الصحية وطواقم الاسعاف والعاملين الصحيين في جنوب لبنان.

وأوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا قائلا: "أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ36 ساعة الماضية إلى خسائر كبيرة، حيث قُتل ما لا يقل عن 11 مدنيا في يوم واحد من بينهم عشرة مسعفين"، مضيفا: "أشعر بقلق بالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية".

وأكد أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي وهي غير مقبولة.

المصدر: RT