آثار الضربة الإسرائيلية على مركز صحي في لبنان

أسفرت غارة جوية إسرائيلية على مركز الجمعية الطبية الإسلامية في جنوب لبنان صباح اليوم الأربعاء عن مقتل سبعة أشخاص.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المكان المستهدف كان "مبنى عسكريا" وأن بين القتلى من هم مسلحون.

بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت "مركز الجمعية الطبية ‌‏الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من ‏المدنيين اللبنانيين".

وبعد الهجوم الإسرائيلي، أطلق "حزب الله" عدة صواريخ صوب إسرائيل، مما أدى إلى مصرع شخص في مستوطنة كريات شمونة.

المصدر: RT