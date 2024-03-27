غينيا.. افتتاح مسجد محمد السادس بكوناكري رسميا يوم الجمعة

سيفتتح مسجد محمد السادس بالعاصمة الغينية كوناكري رسميا يوم غد الجمعة بتنسيق تام مع السلطات الغينية المختصة، تنفيذا لتعليمات الملك المغربي محمد السادس.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، ستشرف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بتنسيق تام مع السلطات الغينية المختصة، على الافتتاح الرسمي للمسجد، وذلك بمناسبة صلاة الجمعة يوم 18 رمضان 1445.

وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أنه "خلال هذه الصلاة سيلقي الخطبة ممثل المجلس العلمي الأعلى المغربي، بحضور شخصيات بارزة من المملكة المغربية وجمهورية غينيا".

وأشار البلاغ إلى أن "سفارة المملكة المغربية في كوناكري ستنظم، بهذه المناسبة، حفل إفطار رسمي بالمسجد على شرف السلطات الدينية الغينية الرسمية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في جمهورية غينيا".

وقد تم تشييد المسجد، الذي أعطى الملك المغربي انطلاقة تشييده في 24 فبراير 2017، وفقا للمعايير المعمارية المغربية الأصيلة، بطاقة استيعابية تفوق 3 آلاف مصل، على مساحة تبلغ هكتارا.

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ويضم المسجد قاعة كبيرة للصلاة، وقاعة للندوات، ومكتبة، ومدرسة قرآنية وفضاء تجاريا، وقسما إداريا، ومساحات خضراء.

ويهدف تشييد المسجد إلى إقامة الصلوات وتحفيظ القرآن الكريم ونشر الموعظة، في إطار العلاقة الأخوية التي تجمع بين الشعبين الغيني والمغربي، وذلك من أجل تعزيز القيم الدينية الداعية إلى التسامح والتضامن والحوار، على أساس الثوابت الدينية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

المصدر: "هسبريس"