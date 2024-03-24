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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدان الاتصال بطواقمه داخل مستشفى الأمل في خان يونس

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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدان الاتصال بطواقمه داخل مستشفى الأمل في خان يونس
Legion-Media
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الأحد، انقطاع الاتصال بشكل كامل مع طاقم الجمعية داخل مستشفى الأمل في خان يونس، جراء خروج موجة الاتصال اللاسلكي VHF عن الخدمة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن "وسائل الاتصالات المختلفة الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت لا زالت مقطوعة في محافظة خان يونس لليوم 72 على التوالي".

وذكر أن القوات الإسرائيلية طوقت مستشفيين آخرين في غزة وتحاصر الطواقم الطبية فيهما وتطالب بإخلائهما وسط نيران كثيفة.

كما أغلقت قوات مدرعة إسرائيلية مستشفى الأمل ونفذت عمليات تجريف واسعة في محيطه.

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وقال مراسل RT في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية توغلت في المنطقة الغربية من شارع 4 ونفذت عملية التفاف وحاصرت المخيم الغربي والحي النمساوي وحي الأمل غربي مدينة خان يونس.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 32226 قتيلا و74518 جريحا منذ السابع من أكتوبر 2023. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ 595.

المصدر: RT

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