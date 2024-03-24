مراسل RT: القوات الإسرائيلية تحاصر المخيم الغربي والحي النمساوي وحي الأمل

قال مراسل RT في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية توغلت في المنطقة الغربية من شارع 4 ونفذت عملية التفاف وحاصرت المخيم الغربي والحي النمساوي وحي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي غزة.

وأضاف المراسل أن الجنود الإسرائيليين حاصروا عددا من العائلات في الحي النمساوي.

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وأفاد بأن قناصة الجيش الإسرائيلي تمركزوا على محاور كاشفة منطقة الظهرة ومنطقة الحي النمساوي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية في حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "أطلق الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) عملية عسكرية الليلة بقيادة الفرقة 98 (فرقة احتياط من ألوية المظليين والكوماندوز) في حي الأمل غرب خان يونس".

وتابع: "بدأت العملية بطلعة هجومية دمرت خلالها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو حوالي 40 هدفا".

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وأفاد بأن "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مبان عسكرية، وأنفاق وبنى تحتية عسكرية أخرى".

وفي سياق آخر، ذكر مراسنا أن عددا من الفلسطينيين لقوا مصرعهم أمام مجمع ناصر الطبي عند محاولتهم الفرار من القصف الإسرائيلي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا الحرب في القطاع تجاوز 32 ألفا حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية مع دخول الحرب يومها الـ170.

وقالت الوزارة إن الحصيلة ارتفعت إلى 32226 قتيلا و74518 جريحا منذ السابع من أكتوبر 2023.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ 595 منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT