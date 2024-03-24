"رد حماس يحتاج يومين أو ثلاثة".. مسؤولون إسرائيليون: لا أزمة في مفاوضات قطر

نقل موقع "واينت" العبري، الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أنه لا توجد أزمة في المفاوضات الجارية في قطر بشأن غزة، وأنه "إذا عادت حماس بردود إيجابية سنعود فورا إلى الدوحة".

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يأتي ذلك، بينما أفيد بأن الوفد الإسرائيلي برئاسة ديفيد برنياع رئيس الموساد، والذي حصل مؤخرا على توسيع لتفويضه من مجلس الوزراء، غادر قطر اليوم، بعد محادثات جرت السبت، وافق خلالها على التسوية التي اقترحها الجانب الأمريكي بشأن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إنه "لا توجد أزمة في المفاوضات الجارية في قطر، وينتظرون حاليا رد حماس على اقتراح التسوية الأمريكي، الذي يستغرق عادة ما بين يومين وثلاثة أيام".

وقالت المصادر أيضا إنه إذا كان هناك رد إيجابي من جانب حماس، فإن وفد كبار المسؤولين الإسرائيليين سيعود على الفور إلى الدوحة.

وكان الإعلام العبري، تحدث أمس السبت عن أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة وافق على التسوية التي اقترحها الجانب الأمريكي بشأن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، في إطار جولة جديدة من المحادثات بشأن غزة التي استؤنفت أمس في العاصمة القطرية بمشاركة ممثلين عن الوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وأشارت قناة "إسرائيل 24" بأن الوفد الإسرائيلي في انتظار رد من حركة حماس بهذا الصدد.

وبحسب القناة كشفت النقاشات عن وجود ثغرات في مسألة عدد الأسرى مقابل كل مختطف، لكن جرت تسوية بوساطة أمريكية وتمت الموافقة عليها بإيجابية من جانب إسرائيل.

المصدر: واينت