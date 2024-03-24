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الصحة بغزة: عدد ضحايا الحرب تجاوز 32 ألفا

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الصحة بغزة: عدد ضحايا الحرب تجاوز 32 ألفا
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا الحرب في القطاع تجاوز 32 ألفا، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية مع دخول الحرب يومها الـ170.

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وقالت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل العشرات، وصل منهم إلى المستشفيات 84 شهيدا و106 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32226 شهيدا و74518 جريحا منذ السابع من أكتوبر 2023".

المصدر: RT

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