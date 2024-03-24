ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن حصيلة قتلى القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة مساء يوم السبت ارتفعت إلى 8 أشخاص.

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وأفاد شهود عيان ومصادر طبية بمقتل 8 فلسطينيين كما تم نقل عدد كبير من الإصابات للمستشفى بعد قصف إسرائيلي عنيف تركز على منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية جنوب شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 7 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 72 شخصا إضافة إلى إصابة 114 آخرين.

هذا، وأعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 32142 أغلبهم من الأطفال والنساء، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 74412، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: RT + وفا