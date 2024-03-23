وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى 32142 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى 32142 قتيلا و74412 جريحا منذ السابع من أكتوبر.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة: أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 72 شهيدا و 114 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكد "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32142 شهيدا و 74412 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ168، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهداف المناطق السكنية، خصوصا في وسط القطاع، فيما تتزايد المخاوف الدولية من عملية مرتقبة في رفح جنوب القطاع ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

المصدر:RT