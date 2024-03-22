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وزارة الصحة في غزة: أكثر من 32 ألف قتيل و 74 ألف جريح منذ 7 أكتوبر

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وزارة الصحة في غزة: أكثر من 32 ألف قتيل و 74 ألف جريح منذ 7 أكتوبر
جرحى جراء القصف الإسرائيلي على غزة_ أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى أكثر من 32 ألف قتيل، وتجاوز عدد الجرحى الـ 74 ألفا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة: "وصل للمستشفيات 82 شهيدا و110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء 9 مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة".

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وأضاف: "إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مباني عدة ويحرق قسم الشرايين في مجمع الشفاء الطبي".

وأوضح القدرة أن القوات الإسرائيلية تحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم وعشرات من الكوادر الصحية بمجمع الشفاء الطبي.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ168، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهداف المناطق السكنية، خصوصا في وسط القطاع، فيما تتزايد المخاوف الدولية من عملية مرتقبة في رفح جنوب القطاع ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

المصدر:RT

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