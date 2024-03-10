الجزائر تعلن الاثنين أول أيام رمضان

أعلنت لجنة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر يوم الأحد أن الاثنين 11 مارس سيكون أول أيام شهر رمضان 1445هـ، عملا بمبدأ اتحاد المطالع.

واجتمعت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية مساء الأحد بدار الإمام في العاصمة لرصد نتائج تحري هلال شهر رمضان من اللجان المنتشرة عبر ولايات الجزائر.

وجاء في بيان اللجنة: "عملا بأصل اتحاد المطالع، فإن اللجنة تعلن أن أول رمضان 1445هـ، سيكون إن شاء الله تعالى الاثنين 11 مارس 2024م".

وذكرت الإذاعة الجزائرية الرسمية أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لديها فروع عبر مختلف الولايات وتتشكل من علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء في علم الفلك.

المصدر: RT