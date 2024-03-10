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تونس تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان

أخبار العالم العربي

تونس تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان
Gettyimages.ru
تونس
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أعلن مفتي الجمهورية التونسية، مساء الأحد، أن يوم الاثنين الموافق لـ11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجري.

وأعلن عدد من الدول العربية أن الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، بينما أعلنت أخرى أن الثلاثاء سيكون أول أيام الشهر الكريم.

وأعلنت السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، فلسطين، اليمن، وسوريا، أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بانتظار إعلان بقية الدول العربية.

فيما أعلنت الأردن وسلطنة عمان أنه وبسبب عدم ثبوت رؤية هلال رمضان فإن يوم الاثنين سيكون مكملا لشعبان، والثلاثاء أول أيام شهر رمضان.

وكانت أستراليا وبروناي وماليزيا وإندونيسيا، أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، والاثنين هو المتمم لشهر شعبان.

المصدر: RT + وكالات

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