تونس تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان

أعلن مفتي الجمهورية التونسية، مساء الأحد، أن يوم الاثنين الموافق لـ11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجري.

مفتي الجمهورية يعلن ان يوم غد الإثنين 11 مارس 2024 هو أوّل أيام شهر رمضان في تونس #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) March 10, 2024

وأعلن عدد من الدول العربية أن الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، بينما أعلنت أخرى أن الثلاثاء سيكون أول أيام الشهر الكريم.

وأعلنت السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، فلسطين، اليمن، وسوريا، أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بانتظار إعلان بقية الدول العربية.

فيما أعلنت الأردن وسلطنة عمان أنه وبسبب عدم ثبوت رؤية هلال رمضان فإن يوم الاثنين سيكون مكملا لشعبان، والثلاثاء أول أيام شهر رمضان.

وكانت أستراليا وبروناي وماليزيا وإندونيسيا، أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، والاثنين هو المتمم لشهر شعبان.

المصدر: RT + وكالات