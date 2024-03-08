كلمة لمفتي جمهورية مصر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

قال مفتي مصر شوقي علام إن الشريعة الإسلامية تمنح المرأة حقوقها المشروعة وهي محل عناية في شريعة الإسلام، داعيا لتضافر جهود كافة الجهات المعنية لوضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح.

وقال المفتي في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اليوم 8 مارس: "إن الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة وتكرمها وتعلي من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام".

وأوضح أن المرأة شريك أساسي في تحقيق البناء والتنمية في الدولة، باعتبارها نصف المجتمع، وأن ما تقوم به من دور كبير في التربية وإخراج أجيال نافعة للمجتمع وقادرة على العمل والبناء لا يمكن لأحد أن ينكره.

وبخصوص الحقوق، تحدث مفتي الجمهورية عن ضمان الإسلام حق المرأة في الميراث وتحريم أكله بالباطل، مشيرا إلى أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث "وينبغي لنا أن نصحح ذلك، لأن القرآن الكريم عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها الشرعية".

كما لفت إلى أن الإسلام أعطى المرأة حق العمل ومشاركة الرجال في تنمية البلدان والمجتمعات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية