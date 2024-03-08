الخارجية المصرية: تحية إعزاز وإكبار للمرأة الفلسطينية ولكل امرأة مصرية تقف إلى جوارها

شاركت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة، الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة من خلال منشور للسفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر حسابه الرسمي في منصة "X".

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وقال المتحدث باسم الخارجية: "يمتزج شعورنا بالفخر بما حققته المرأة من نجاحات على درب تقدم المجتمعات، مع حزن عميق لما تعانيه نساء غزة من آثار حرب غاشمة أزهقت أرواح 9000 سيدة فداء لعدالة قضيتها".

وبعث أبو زيد: "بتحية إعزاز وإكبار للمرأة الفلسطينية ولكل امرأة مصرية تقف إلى جوارها".

نشارك 🌍 اليوم الاحتفاء باليوم_العالمي_للمرأة..يمتزج شعورنا بالفخر بما حققته المرأة من نجاحات على درب تقدم المجتمعات، مع حزن عميق لما تعانيه نساء #غزة من آثار حرب غاشمة أزهقت أرواح ٩٠٠٠ سيدة فداء لعدالة قضيتها..تحية إعزاز وإكبار للمرأة الفلسطينية ..ولكل إمرأة مصرية تقف إلى جوارها pic.twitter.com/TBwPmIa4z3 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 8, 2024

ويتزامن الاحتفال بيوم المرأة العالمي مع تزايد التصعيد على الأراضي الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT