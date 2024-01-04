أفغانستان.. طالبان تعتقل عددا من النسوة بسبب ما أسمته "الحجاب السيئ"

أفاد المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية اليوم الخميس، أن حركة طالبان ألقت القبض على عدد من النساء في العاصمة كابل لارتدائهن ما اسمته "حجابا سيئا".

ولم يحدد المتحدث باسم الوزارة عبد الغفار فاروق، عدد النساء اللاتي ألقي القبض عليهن أو ما هو تعريف "الحجاب السيئ" في نظر الحركة"، مشيرا إلى أنهن اعتقلن منذ 3 أيام.

وقال في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" إن الوزارة تلقت شكاوى حول عدم ارتداء النساء للحجاب الصحيح في العاصمة والمحافظات منذ ما يقرب من عامين ونصف، ما دفع مسؤولي الوزارة إلى تقديم توصيات للنساء ونصحهن باتباع قواعد اللباس.

لافتا إلى أنه تم إرسال قوات الشرطة النسائية لاعتقال النساء بعد رفضهن اتباع النصائح.

وأضاف: "هؤلاء هم النساء القلائل اللاتي ينشرن الحجاب السيئ في المجتمع الإسلامي، لقد انتهكن القيم والشعائر الإسلامية، وشجعن المجتمع وغيرهن من الأخوات المحترمات على ارتداء الحجاب السيئ".

ووفقا للمتحدث، من المتوقع أن تحيل الشرطة الأمر إلى السلطات القضائية أو أن تطلق سراح النساء بكفالة ضخمة.

واختتم حديثه بالتحذير، قائلا إن " الشرطة ستلقي القبض على أي امرأة لا تلتزم بقواعد الحجاب الصحيح في جميع الولايات والمحافظات الأفغانية".

المصدر: أب