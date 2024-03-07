الدفاع السورية: الجيش يوقع أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل وجريح ويسقط 3 مسيرات بإدلب والقنيطرة (صور)

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات من الجيش أوقعت أفراد "مجموعة إرهابية بين قتيل وجريح"، وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة في ريفي محافظتي إدلب والقنيطرة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الخميس: "إن وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف إدلب الجنوبي اشتبكت مع مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي حاولت التسلل والاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، وألقت القبض على أحد عناصر المجموعة الإرهابية".

وأضافت الوزارة: إن "وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت أيضا من إسقاط وتدمير ثلاث طائرات مسيرة للمجموعات الإرهابية في ريفي القنيطرة وإدلب".

المصدر: وزارة الدفاع السورية