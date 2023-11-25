إصابة جنديين سوريين بقصف نفذته مجموعات مسلحة

أُصيب جنديان سوريان في قصف بقذائف الهاون نفذته مجموعات مسلحة على مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، إنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون ونيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان".

وأشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، من قبل مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني"، اثنتان منهما في محافظة إدلب -وأخريان في محافظة اللاذقية.

المصدر: تاس