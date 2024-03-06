مصر.. الموافقة رسميا على تنفيذ برجين على أرض الحزب الوطني

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2024، بالموافقة على تنفيذ برجين على أرض الحزب الوطني.

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وأعلنت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2024، بالموافقة على منح الشركات التالية الموافقة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار، عن المشروعات الآتية:

- تقوم شركة "نايلوس" للخدمات الفندقية والتجارية بإقامة برج فندقي وتجاري وإداري من 75 طابقا، والانتهاء من التنفيذ في موعد أقصاه النصف الثاني من عام 2028.

- تقوم "نايلوس" أيضا بإقامة برج سكني مكون من 446 وحدة فاخرة موزعة على 50 طابقًا، والانتهاء من التنفيذ في النصف الثاني من عام 2028.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في أغسطس 2023، قرارا لرئيس مجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، رقم 2 لسنة 2023، بنقل ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان، تعادل أكثر من 16.5 ألف متر مربع، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 على المشاع، بالشكل الآتي:

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1- بنسبة 14.37% لصالح شركة "نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية Nils" "for Hotel and Commercial Services، وهي شركة مساهمة مصرية.

2- بنسبة 85.63% لصالح شركة "نايلوس" للخدمات السكنية Nils for" Residential Services"، وهي شركة مساهمة مصرية.

المصدر: "المصري اليوم"