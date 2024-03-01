"سرايا القدس" تعرض مشاهد من معارك خاضتها ضد الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مشاهد من من المعارك التي خاضتها ضد الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة.



ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من المعارك التي خاضتها سرايا القدس في حي الزيتون بمدينة غزة".

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وأكدت "سرايا القدس" اليوم الجمعة أنها "قصفت بالاشتراك مع لواء العامودي، تجمعات لجنود العدو المتمركزة في محيط معبر إيرز شمال غزة بوابل من قذائف الهاون".

وأمس الخميس، أعلنت سرايا القدس "قصفها بوابل من قذائف الهاون ، خطوط إمداد العدو في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس بجنوب غزة، واستهدافها

لآليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ"RPG" في منطقة عبسان الكبيرة بالمدينة".

كما ذكرت "السرايا"، خلال يومي الأربعاء والثلاثاء، أن "مجاهديها خاضوا بالأسلحة المناسبة، اشتباكات ضارية مع قوات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، واستهدفوا دبابة ميركافا وجرافة D9 صهيونيتين بقذائف التاندوم والـ"RPG" في محور التقدم غربي خان يونس".

كما أشارت إلى أنها "قصفت بوابل من قذائف الهاون، تجمعا لقوات العدو في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة"، مضيفة: "بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة جنوب شرق القرارة بمدينة خانيونس.. أبلغ مجاهدونا عن اشتباكهم مع قوة صهيونية راجلة قوامها 4 جنود بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح".

وتابعت "سرايا القدس": "فجرنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون، ودمرنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب" في شارع السكة شرق حي الزيتون"، مردفة: "في عملية هندسية معقدة، تمكنا من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم داخل مبنى تم تفخيخه باستخدام صاروخ طائرة F16 أطلقه العدو تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجر، وقد عمل مهندسونا على تفعيله وتفجيره بالقوة في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون".

هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 30228 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة، لتصل حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 580 عسكريا بين ضابط وجندي.

المصدر: RT