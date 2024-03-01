"المجاهدين" تعرض مشاهد من استهدافها لتموضعات جنود ومقار ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة (فيديو)

عرضت "كتائب المجاهدين"، الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين"، مشاهد من استهدافها لتموضعات جنود ومقار ميدانية إسرائيلية في غزة ومستوطنات غلاف غزة بالصواريخ وقذائف الهاون.

نشر الإعلام العسكري في "كتائب المجاهدين" مشاهد من "استهداف مجاهديها تموضعات الجنود والمقار الميدانية للعدو في مدينة غزة ومغتصبات "غلاف غزة" بالصواريخ وقذائف الهاون، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الخميس أن "عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفا بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء الخميس 79 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".

في حين أكد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة، لتصل حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 580 عسكريا بين ضابط وجندي.

المصدر: RT