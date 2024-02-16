تقارير: مصر تقدم على خطوة للتخلص من الدولار

كشفت تقارير متفرقة أن مصر أقدمت على خطوة جريئة ورسمية ضمن خطة مجموعة "بريكس" الحالية للتخلص من الدولار.

BRICS: 🇪🇬 Egypt officially ditches US Dollar for trade https://t.co/lsSiqSfhlS — BRICS (@BRICSinfo) February 15, 2024

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ووفقا لموقع "صدى البلد" المصري، وموقع "بريكس" على "تويتر" انتقلت مصر رسميا بعيدا عن الدولار الأمريكي في التجارة، لتنضم إلى تحالف متزايد من الدول التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار.

ويأتي قرار مصر في أعقاب قبولها في مجموعة "بريكس" في قمة 2023، وهو ما يمثل أول توسع للتحالف منذ عام 2001.

ووفقا لـ"صدى البلد"، من المتوقع أن تعمل مصر إلى جانب إيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا، على تعزيز "بريكس".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية التزامها بتحويل التجارة نحو العملات الوطنية، مشيرة إلى الرغبة في تخفيف الضغوط المالية المرتبطة باستخدام الدولار في التسويات.

ووفقا لموقع "ووتشر جورو"، يعكس القرار اتجاها أوسع بين دول "بريكس" مدفوعا بالتحولات الاقتصادية العالمية والمخاوف المتزايدة بشأن التوترات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، ومع مواجهة الاقتصاد الأمريكي للتحديات والديون المتصاعدة، تنظر الاقتصادات الصاعدة ضمن مجموعة "بريكس" إلى التحول إلى التجارة بالعملات الوطنية.

وبينما تتنقل دول مجموعة "بريكس" في ظل تعقيدات التجارة الدولية والديناميكيات الجيوسياسية، فإن ابتعاد مصر عن الدولار الأمريكي يؤكد التزام المجموعة بتعزيز نظام مالي عالمي أكثر تنوعا ومرونة.

المصدر: صدى البلد