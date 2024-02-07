"‏بالأسلحة الصاروخية والمناسبة".."حزب الله" يستهدف جنودا ومواقع وقاعدة عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، استهدافه لموقعين وجنود وقاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدر عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 9:00 من مساء اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي): "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏

- عند الساعة 8:23 من مساء اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏تجمعا لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 5:50 من مساء اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة خربة ماعر بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة".

- عند الساعة 02:15 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات الفنية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 01:45 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة و‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه ‏بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيهما إصابات مباشرة".‏

‏

هذا وقال موقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة و4 من حلفائها يأملون في الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن سلسلة من الالتزامات بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، لاستعادة الهدوء على الحدود.

من جهته، أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، رفض بيروت للمقترح الذي يقضي بتراجع "حزب الله" عن الحدود الجنوبية دون تطبيق القرار 1701.

وجاء ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام عبرية بأن من المتوقع أن توافق تل أبيب على ابتعاد "حزب الله" ما بين 8 و12 كيلومترا عن الحدود شمالا، وذلك في إطار الاتصالات مع مبعوث الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين.

هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، أن الوسيط القطري أرسل رد حركة "حماس" إلى الموساد وأن الجهات المختصة ستدرس تفاصيله بشكل حذر ودقيق.

ولا يزال التصعيد مستمرا على جبهة جنوب لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة"، وحيث يؤكد الحزب أن عملياته مرتبطة بوقف العدوان على غزة.

المصدر: RT



‏