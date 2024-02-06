وزير الخارجية اللبناني: فرنسا حذرت لبنان من حرب قد تشنها إسرائيل

صرح وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أن نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني حذّر من أن إسرائيل قد تشن حربا "لإعادة سكان المنطقة الشمالية إلى منازلهم".

وقال بو حبيب اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في إطار جولة في المنطقة شملت إسرائيل: "حذرَنا (سيجورني) من أن الإسرائيليين قد يقومون بحرب، يعتبرون أنها لإعادة (سكان المنطقة الشمالية) إلى منازلهم".

إقرأ المزيد

وتابع بو حبيب: "قلنا للفرنسيين إننا لا نريد حربا مع إسرائيل"، بل "نريد اتفاقا بواسطة الأمم المتحدة والفرنسيين والأميركيين.. نريد اتفاقا معهم على (ترسيم) الحدود".

وتفاقم الوضع في جنوب لبنان بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني القصف على طول الحدود.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن إسرائيل لم تحترم القرار الدولي 1701 وأن لبنان سجل 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار بينها انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية.

وأكد ميقاتي أن "لبنان ملتزم بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش في جنوب لبنان، كما أن الحكومة تعمل مع قوات اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر".

وحذر من أن "حرب غزة وتداعياتها قد تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان وتوتر وضعه السياسي والاقتصادي وقد يؤثر ذلك أيضا على قدرة لبنان على إدارة شؤونه الداخلية وإلى زيادة التحديات الأمنية".

و يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الـ123 في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: أ ف ب+RT