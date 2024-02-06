"حزب الله" يعلن عن 9 استهدافات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي اليوم

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهدافه لمواقع وجنود وثكنة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

هذا وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 03:50 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان): ‌‌‌"‏استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسسية في موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 3:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏السماقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‌‏

- عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر ‏قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".‏

- عند الساعة 1:12 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏المرج وانتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالقذائف المدفعية، وحققوا إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة ‌‎11:20‌‏ من قبل ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً ‏مباشرة".‏

- عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏انتشارا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ "فلق 1"، وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 08:15 من صباح اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان، وأصابوها إصابة مباشرة".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2828، والقتلى إلى 562 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT