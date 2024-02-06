"الحوثيون" يعلنون استهداف سفينتين أمريكية وبريطانية (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهدافها سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر.

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وقال المتحدث باسم "الحوثيين" يحي سريع في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية.. عمليتين عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينة أمريكية (Star nasia ستار ناسيا) والأخرى استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide مورنينق تايد)، وقد تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وأضاف البيان: "ستقوم القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمرِ والعربي، وذلك ضمن حق الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن".

وأكد البيان: "على استمرارِ عمليات القوات المسلحة اليمنية العسكرية في البحرين الأحمرِ والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفعِ الحصارِ وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِینَ یَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡیَجِدُوا۟ فِیكُمۡ غِلۡظَةࣰۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً… pic.twitter.com/Hf1OUG8eiL — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 6, 2024

ويأتي البيان إثر إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير زورقين مسيّرين للحوثيين، وتأكيد بريطاني تعرض سفينة شحن مملوكة للمملكة لأضرار إثر هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن.

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: RT