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القوات الأمريكية تدمر زورقين للحوثيين

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القوات الأمريكية تدمر زورقين للحوثيين
صورة أرشيفية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء تدمير زورقين مسيّرين للحوثيين.

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وقالت القيادة المركزية في بيان لها على منصة "إكس": "في 5 فبراير، في حوالي الساعة 3:30 مساء (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة دفاعية عن النفس ضد زورقين غير مأهولتين متفجرتين للحوثيين".

وأضاف البيان: "حددت القوات الأمريكية الزوارق المتفجرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وختم البيان بالتأكيد على أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".

في غضون ذلك، أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) فجر اليوم الثلاثاء، بأن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على شرق مدينة صعدة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الاثنين، تدمير 4 صواريخ كروز "حوثية" مضادة للسفن، كانت مجهزة للإطلاق من اليمن على السفن في البحر الأحمر.

وأفاد مصدر في السلطات اليمنية، بأن 5 أشخاص أصيبوا إثر قصف طائرات أمريكية وبريطانية موقعا لجماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.

وفي وقت سابق، قال الحوثيون إن الاعتداءات الأمريكية والبريطانية وصلت إلى 300 ضربة منذ الـ12 من يناير الماضي، موضحين أن عدد الضربات مؤشر على حالة تخبط تعيشه واشنطن.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

ودخلت التوترات مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الماضي سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

المصدر: RT

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