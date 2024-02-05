إيران تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات مع السعودية أمنيا ودفاعيا وتبعث رسالة لوزير دفاعها

أكد مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد بهمن بهمرد استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع السعودية في المجالين الأمني والدفاعي.

وفي التفاصيل، التقى العميد بهمن بهمرد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرویلي، وتم خلال هذا اللقاء تبادل الآراء حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الأمنية والدفاعية على المستوى الثنائي والإقليمي.

وأعرب العميد بهمرد عن استعداد إيران لتعزيز العلاقات بين البلدين، في إشارة إلى القدرات والإمكانيات الدفاعية والعسكرية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما قام بتسليم رسالة موجهة من وزير الدفاع الإيراني إلى نظيره السعودي، ودعا الجانب السعودي إلى زيارة إيران.

وحسب ما نقلت وكالة "مهر"، رحب الجانب السعودي بالوفد الإيراني، معربا عن شكره لقبولهم الدعوة لحضور "معرض الدفاع" الذي تستضيفه الرياض، كما أكد على أهمية بذل الجهود معا من أجل تطوير التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والدفاعي.

يُذكر أن المعرض الدولي السعودي للدفاع، بنسخته الثانية، يُقام حالياً في الرياض بحضور وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول المشارِكة، وشهدت مرافق المعرض على مشارَكة أكثر من 773 جهة عارضة، تمثل ما يزيد على 75 دولة.

المصدر: "مهر"