السعودية.. الانتهاء كليا من تطوير منظومة طائرة "سموم" المسيرّة (فيديو)

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "إنترا" للتقنيات سلمان الشثري أنه تم الانتهاء كليا من تصميم منظومة مسيّرة "سموم"، إحدى الصناعات السعودية للطائرات بدون طيار.

وخلال لقاء مع قناة "الإخبارية"، أشار سلمان الشثري إلى أن الطائرة المذكورة تم الإعلان عنها في معرض الدفاع نسخة 2022، وكانت في ذلك الوقت عبارة عن نموذج تم عرضه للمرة الأولى على الجمهور.

ولفت الشثري إلى أنه تم الآن الانتهاء من التصميم، وبدأت مراحل تجريب الطائرة. مشيرا إلى أن طائرة "سموم" تعتبر من المنظومات المطلوبة في السوق محليا وإقليميا ودوليا.

وأردف: " الطائرة تطير على ارتفاع يقارب 50 ألف قدم وهي قادرة على حمل كمية كبيرة من الأسلحة ومن المتوقع دخولها الخدمة في نهاية عام 2025".

فيديو | طائرة "سموم" إحدى الصناعات السعودية بدون طيار..



رئيس مجلس إدارة إنترا للتقنيات سلمان الشثري لـ #الإخبارية: تم الانتهاء من التطوير الكامل لمنظومة طائرة "سموم" والبدء في مراحل التجارب#معرض_الدفاع_العالمي#النشرة_الأولىpic.twitter.com/BsJyezJB94 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 4, 2024

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المصدر: "الإخبارية"