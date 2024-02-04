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السعودية.. الانتهاء كليا من تطوير منظومة طائرة "سموم" المسيرّة (فيديو)

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السعودية.. الانتهاء كليا من تطوير منظومة طائرة
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كشف رئيس مجلس إدارة شركة "إنترا" للتقنيات سلمان الشثري أنه تم الانتهاء كليا من تصميم منظومة مسيّرة "سموم"، إحدى الصناعات السعودية للطائرات بدون طيار.

وخلال لقاء مع قناة "الإخبارية"، أشار سلمان الشثري إلى أن الطائرة المذكورة تم الإعلان عنها في معرض الدفاع نسخة 2022، وكانت في ذلك الوقت عبارة عن نموذج تم عرضه للمرة الأولى على الجمهور.

ولفت الشثري إلى أنه تم الآن الانتهاء من التصميم، وبدأت مراحل تجريب الطائرة. مشيرا إلى أن طائرة "سموم" تعتبر من المنظومات المطلوبة في السوق محليا وإقليميا ودوليا.

وأردف: " الطائرة تطير على ارتفاع يقارب 50 ألف قدم وهي قادرة على حمل كمية كبيرة من الأسلحة ومن المتوقع دخولها الخدمة في نهاية عام 2025".

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المصدر: "الإخبارية"

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