مصر..وزيرة الهجرة ترد على مقترح إلزام المصريين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم إلى البلاد

ردت وزيرة الهجرة المصرية سها الجندي على اقتراح حول سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية للبنوك المصرية للمساهمة بدعم اقتصاد البلاد.

وخلال تصريحات تلفزيونية، نفت السفيرة سها الجندي ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة أن "التحويلات ملك المصريين في الخارج".

وأضافت الجندي أن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، موضحة أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تماما.

وكانت تصريحات رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بشأن مقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من دخلهم الشهري لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري، قد أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري.

فيما علق مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، على مقترح الدكتور عبد السند يمامة، قائلا: "في حاجة اسمها نتشاور مش نصحى الصبح ونقول وجدتها.. ده مش حل للأزمة الاقتصادية في مصر".

المصدر: "مصراوي"