"من أصغر عامل حتى محمد صلاح".. رئيس حزب يطالب بإلزام المصريين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم

اقترح رئيس حزب الوفد في مصر عبد السند يمامة إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من دخلهم الشهري لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري.

وحسب اقتراح عبد السند يمامة، لا يستثنى من ذلك القرار أى أحد ويطبق على أصغر عامل فى الخارج حتى نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وتكون النسبة 20%.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد، حيث اعتبر يمامة أن "الوطن يمر بمحنة اقتصادية صعبة، تستلزم حسا وطنيا وتكاتفا لمواجهة هذه الأزمة وسد الفجوة الدولارية وتوفير العملة الصعبة".

وأشار إلى أن "تحويلات العاملين بالخارج أصبحت من أهم مصادر توفير العملة الصعبة فى الوقت الحالي".

وأوضح رئيس "الوفد" أنه كلف النائب الوفدي أيمن محسب بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لتقديم اقتراح بقانون بإلزام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهرى على أن يتضمن القانون كل الضمانات الدستورية التى تضمن حقوق العاملين بالخارج بجانب تسهيلات وامتيازات أخرى لتحفيزهم.

المصدر: "بوابة أخبار اليوم"