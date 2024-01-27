"أمبري" للأمن البحري: تبادل للنار بين سفينة ومسلحين على متن قارب قبالة سواحل عمان

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين سفينة شحن ومسلحين على متن قارب قبالة سواحل عمان.

وقالت "أمبري" إن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع، تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير بعدما اقترب من السفينة بشكل مريب على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".

وأوضحت "أمبري" في مذكرة أن "الزورق اقترب لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها"، مضيفة أن "الطاقم والسفينة في أمان".

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الجمعة تنفيذ عملية استهداف لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن بعدد من الصواريخ.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان إن الصواريخ أصابت السفينة بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أفادت قناة "المسيرة" اليمنية بأن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت هجوما بغارتين استهدف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية.

يذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) هددت باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة في أعقاب توجيه تحالف "حارس الازدهار" ضربات صاروخية إلى مواقع الحركة.

المصدر: RT+ وكالات