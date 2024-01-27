"ترافيغورا".. سفينة حربية تدعم جهود السيطرة على حريق على متن الناقلة البريطانية "مارلين لواندا"

أعلنت شركة "ترافيغورا" أن الطاقم يواصل جهود السيطرة على حريق في صهريج شحن بالناقلة "مارلين لواندا" بدعم من سفن حربية.

ويوم أمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية استهداف لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن بعدد من الصواريخ.

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وقال متحدث القوات اليمنية يحيى سريع في بيان إن الصواريخ أصابت السفينة بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها.

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصرِ في قطاع غزة".

وكان هذا الهجوم بعد إعلان "مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني" عن تعرض إحدى السفن للهجوم قبالة السواح اليمنية، مساء أمس الجمعة.

وقال المركز إنه "تلقى بلاغا بوقوع حادث على بعد 60 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن".

وفي وقت سابق من اليوم السبت افادت قناة "المسيرة" اليمنية بأن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت هجوما بغارتين استهدف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية.يذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) هددت باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة في أعقاب توجيه تحالف "حارس الازدهار" ضربات صاروخية إلى مواقع الحركة.