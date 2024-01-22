العراق.. ضابط في الجيش يصفع آخر أعلى رتبة منه ووزارة الدفاع تصدر بيانا ( فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية توقيف ضابطين ظهرا بمقطع فيديو أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع العراقية: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ103 أعوام من البطولات والتضحية".

وتابع البيان: "بناء على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بإيداع الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم للوقوف على حقيقة ما تداولوه ومحاسبتهم وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري".

وأكدت الوزارة أنها "ستعاقب أي منتسب أو ضابط يمارس أي عمل من شأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق"، مضيفة: "لن يكون هناك أي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل".

هذا أكثر مقطع متداول في العراق خلال الساعات الماضية…



ضابط برتبة مقدم يصفع ضابط أعلى منه في الرتبة (عقيد) ضارباً بجميع البروتوكولات العسكرية العالمية عرض الحائط دون خوف أو ردع.



وزير الدفاع العراقي أصدر قبل قليل أمر بإيقافهم وفتح تحقيق في الحادثة. pic.twitter.com/EXscWh9UZl — إياد الحمود (@Eyaaaad) January 21, 2024

وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تعتذر RT عن نشره، لضابطين في الجيش العراقي أحدهم يصفع الآخر، ما أثار غضبا عارما.

إقرأ المزيد

المصدر: RT