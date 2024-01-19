نائب نصر الله: عندما تقرر إسرائيل توسعة العدوان ستتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل ‏قوي

أكد نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" أنه "عندما يقرر الإسرائيلي توسعة العدوان سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل ‏قوي"، موضحا أن "جهوزية الحزب لصد العدوان لا بداية له ولا نهاية".

وفي التفاصيل، أوضح نعيم قاسم قائلا: "هذا العدوان الموجود مستمر الآن من خلال الضوء الأخضر الأمريكي وكل كلام أن هناك خلافات بين الأمريكيين ‏والإسرائيليين، فهذا خلاف تكتيكي".

وأضاف نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله: "الحل للاستقرار هو بإيقاف العدوان، وهذا الحل يبدأ من غزة وليس من لبنان..من طلب منّا أن نتوقف ‏قلنا لهم نحن قمنا بالمساندة وردة فعل، قولوا لمن بدأ أن يتوقف حتى يتوقف كل ما نتج عن هذا العدوان، وبالتالي ‏الاستقرار في لبنان والمنطقة وإيقاف الحرب الدائرة على مستوى كل الإقليم".

وأردف قاسم: "عندما يقرر الإسرائيلي توسعة العدوان سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل ‏قوي وعندما يبقى على الوتيرة الحالية فنحن نبقى على هذه الوتيرة لأنَّنا نعتبر أن المساندة تتحقق بهذا المقدار".

واستطرد: "يجب أن يعلم العدو الاسرائيلي أن جهوزية الحزب عالية جدا، فنحن نجهز على أساس أنه قد يحصل عدوان له بداية وليس له ‏نهاية، وجهوزيتنا لصد العدوان لا بداية له ولا نهاية".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف انتشارين ‌‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قاعدة خربة ماعر وبين موقعي السماقة والرمثا بصاروخين من نوع "بركان".

وأفادت مراسلة RT بأن القصف الإسرائيلي تجدد اليوم الجمعة على عدة مناطق في جنوب لبنان، بينها كفركلا وراميا.

في حين بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن "التطورات العملياتية في الحرب على غزة والتهديد الذي يشكله "حزب الله" على الحدود الشمالية".

‏هذا ونقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين أن "حزب الله" رفض مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين للتهدئة مع إسرائيل "لأنها غير واقعية".

في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT