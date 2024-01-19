مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يقصف كفركلا وراميا في جنوب لبنان (فيديوهات)

أفادت مراسلة RT بأن القصف الإسرائيلي تجدد اليوم الجمعة على عدة مناطق في جنوب لبنان، بينها كفركلا وراميا.

وذكرت أنه في القطاع الشرقي استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة كفركلا.

وفي القطاع الغربي، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على جبل بلاط وأطراف بلدة راميا. غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة راميا ومروحين وجبل بلاط في القطاع الغربي.

ويحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مدينتي صيدا وبيروت.

المصدر: RT