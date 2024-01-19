بينها صواريخ بركان.."حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية وإصاباتهم بشكل مباشر

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف انتشارين ‌‏وتجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة صاروخية، بينها استهدافين بصاروخين من نوع "بركان".

وصدر عن "حزب الله" بيانات منفصلة جاء فيهما أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة ‎4:15 ‌‏من بعد ظهر اليوم الجمعة (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قاعدة خربة ماعر بصاروخ بركان، وأصيب إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة‌‏ 4:00‌‌‏ من بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، وأصيب إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة‎ 3:15 ‎من بعد ظهر اليوم الجمعة (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏بركان، وأصيب إصابة مباشرة". ‏

وأفادت مراسلة RT بأن القصف الإسرائيلي تجدد اليوم الجمعة على عدة مناطق في جنوب لبنان، بينها كفركلا وراميا.

في حين بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن "التطورات العملياتية في الحرب على غزة والتهديد الذي يشكله "حزب الله" على الحدود الشمالية".

‏هذا ونقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين أن "حزب الله" رفض مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين للتهدئة مع إسرائيل "لأنها غير واقعية".

في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كان عليه في الماضي.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT





