نجيب ميقاتي: لبنان يقف إلى جانب العراق ضد القصف الإيراني الدي تعرض له إقليم كردستان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم الخميس إن "لبنان يقف إلى جانب العراق ضد القصف الإيراني الذي تعرض له إقليم كردستان العراق".

وفي التفاصيل، عرض نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب نتائج الاتصالات التي أجراها في دافوس مع عدد من قادة الدول الأجنبية والدولية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.

وبين رئيس الحكومة الأوضاع في جنوب لبنان في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه، إضافة إلى المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتطرق البحث بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس والبيان الصادر عن الاجتماع.

هذا وأكد ميقاتي "الوقوف المطلق إلى جانب أي دولة عربية ضد أي اعتداء تتعرض له"، مضيفا: "نحن نقف الى جانب العراق ضد القصف الايراني الدي تعرض له إقليم كردستان العراق".

وفي وقت سابق، قدم العراق شكويين لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد إيران في أعقاب قصف الحرس الثوري الإيراني مواقع بالقرب من أربيل بشمال العراق.

وفجر يوم الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بورود أنباء عن احتمال مقتل أجي أمين رئيس وكالة الإعلام السابق في إقليم كردستان العراق، وقالت إنه كبير عملاء الموساد الإسرائيلي.

في حين نفى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي التقارير التي تحدثت عن استهداف الحرس الثوري الإيراني مقرا للموساد الإسرائيلي في أربيل شمال العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن قصف إيران لأربيل عمل عدواني يقوض العلاقة القوية بين بغداد وطهران.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT