آثار استهداف صواريخ إيرانية لمدينة أربيل شمال العراق

أظهرت لقطات سجلت في مدينة أربيل بشمال العراق المباني المتضررة جراء استهداف محيط القنصلية الأمريكية بصواريخ إيرانية بعيدة المدى مساء يوم الاثنين.

وقد أعلنت إيران أنها شنت ضربات ضد مقر تجسس إسرائيلي وتجمعات للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأعلن مجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان العراق في بيان له أن 4 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون جراء الضربات.

وقال مسؤول أمني عراقي إن أربيل استُهدفت بعدة صواريخ باليستية، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

كما ذكر مسؤول في فصيل عراقي أن 10 صواريخ سقطت في المنطقة القريبة من القنصلية الأمريكية.

المصدر: AP