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لقطات جوية تكشف حجم الأضرار على مدينة أربيل جراء ضربات الحرس الثوري الإيراني

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سجلت طائرة مسيرة لقطات جوية توثق حجم الدمار الذي لحق بمبنى في أربيل اليوم الثلاثاء، بعد الضربات الإيرانية الليلية على العراق.

وأظهرت اللقطات المبنى المتضرر بشدة، مع تصاعد الدخان من الأنقاض. 

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني عن إطلاق صواريخ باليستية لتدمير مراكز تجسس وتجمعات للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة، وضرب أهداف مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

المصدر: رابتلي

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