المبعوث الأممي يلتقي سفير روسيا لدى ليبيا: اتفاق على ضرورة التوصل لتسوية لإجراء انتخابات

ناقش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، الوضع السياسي والأمني الراهن في ليبيا.

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وأكد المبعوث الأممي اتفاق الجانبين على "الضرورة الملحة لانخراط الأطراف الليبية الفاعلة في التوصل إلى تسوية سياسية لإجراء انتخابات وطنية".

والتقيت أمس بالسفير الروسي لدى ليبيا، السيد حيدر أغانين. حيث استعرضنا الوضع السياسي والأمني الراهن في البلاد واتفقنا على الضرورة الملحة لانخراط الأطراف الليبية الفاعلة في التوصل إلى تسوية سياسية لإجراء انتخابات وطنية. pic.twitter.com/fbL5dMCdU0 — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) January 15, 2024

وكان باتيلي أطلق في نوفمبر الماضي، مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.

لكن المبعوث الأممي انتقد، في إحاطته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، مواقف بعض القادة الليبيين الذين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، مشيرا إلى أنهم لم يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة.

المصدر: RT + الوسط