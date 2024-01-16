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المبعوث الأممي يلتقي سفير روسيا لدى ليبيا: اتفاق على ضرورة التوصل لتسوية لإجراء انتخابات

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المبعوث الأممي يلتقي سفير روسيا لدى ليبيا: اتفاق على ضرورة التوصل لتسوية لإجراء انتخابات
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المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يلتقي السفير الروسي لدى طرابلس
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ناقش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، الوضع السياسي والأمني الراهن في ليبيا.

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وأكد المبعوث الأممي اتفاق الجانبين على "الضرورة الملحة لانخراط الأطراف الليبية الفاعلة في التوصل إلى تسوية سياسية لإجراء انتخابات وطنية".

وكان باتيلي أطلق في نوفمبر الماضي، مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.

لكن المبعوث الأممي انتقد، في إحاطته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، مواقف بعض القادة الليبيين الذين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، مشيرا إلى أنهم لم يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة.

المصدر: RT + الوسط

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