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ليبيا تنوي إرسال وفد اقتصادي إلى روسيا لتطوير العلاقات الثنائية

أخبار العالم العربي

ليبيا تنوي إرسال وفد اقتصادي إلى روسيا لتطوير العلاقات الثنائية
Gettyimages.ru
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ناقش سفير روسيا لدى ليبيا حيدر أغانين خلال لقائه مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج، آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الدولتين.

وأشار الجانبان خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة تفعيل التعاون بين غرف التجارة والصناعة بين ليبيا وروسيا.

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وعبر وزير الاقتصاد الليبي عن الاستعداد لإرسال وفد ليبي إلى روسيا لتطوير المناقشات حول القضايا التجارية والاقتصادية مع الهياكل والمؤسسات الروسية ذات العلاقة.

وحكومة الوحدة الوطنية الليبية أو الحكومة الليبية الانتقالية هي حكومة  تشكلت في 10 مارس 2021 لتوحيد الحكومتين المتنافستين: حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس والحكومة الليبية المؤقتة ومقرها بنغازي.

المصدر: السفارة الروسية في ليبيا

 

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