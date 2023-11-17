وزيرة الثقافة الليبية تشيد بمنتدى الثقافات المتحدة في بطرسبورغ

أشادت وزيرة الثقافة الليبية، مبروكة توغي عثمان، بمنتدى الثقافات المتحدة في بطرسبورغ الروسية، وأكدت أنه تم التماس رغبة حقيقية للخروج بنتائج جيدة لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعوب.

وقالت الوزيرة الليبية لمراسل RT، سرجون هدايه، على هامش فعاليات منتدى الثقافات المتحدة التي عقدت في بطرسبورغ: "هذا المؤتمر شمل مشاركة العديد من الجهات الثقافية من جميع دول العالم، والتمسنا من خلاله جدية العمل للخروج بمخرجات جيدة لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعوب".

إقرأ المزيد

وأضافت: "من خلال الاجتماع الذي جمع العديد من وزراء الثقافة على مستوى الوطن العربي، نود أن نخرج بمخرجات لترسيخ السلام والأمن والقضاء على العنصرية والعدوان وغيرها من الظواهر السلبية المنتشرة في دول العالم".

وأكدت أن "القضية الفلسطينية قضية كل المسلمين والعرب وليبيا متمسكة بالقضية الفلسطينية سواء في السابق أو في الوقت الحالي، وموقف الشعب الليبي واضح من ذلك ويستمر حتى يتم تحرير فلسطين بالكامل وتنال حقوقها المشروعة وتصبح القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".

وتابعت: "سنبحث مع وزيرة الثقافة الروسية تعزيز التعاون الثقافي وآلية التبادل الثقافي بين البلدين، وإن شاء الله سيكون لدينا عمل جاد وثابت في هذه القضية".

المصدر: RT