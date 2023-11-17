بعضها عربية.. وفود من أكثر من 40 دولة تشارك في فعاليات منتدى الثقافات المتحدة في بطرسبورغ

شاركت وفود من أكثر من 40 دولة اليوم الجمعة، في الجلسة الحوارية التي عقدتها وزيرة الثقافة الروسية على هامش فعاليات منتدى الثقافات المتحدة التي عقدت في بطرسبورغ.

وأشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أن الوفود ضمت وزراء من كوريا الشمالية وجنوب إفريقيا وسوريا ولبنان وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وميانمار وعدة دول أخرى.

وخلال الفعالية شددت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا لوبيموفا على أهمية التعاون والتفاعل الثقافي بين مختلف البلدان مشيرة إلى أن روسيا مستعدة لتبادل الخبرات وتدعم توفير فرص متساوية للتفاعل مع ثقافات الدول الأجنبية.

وقالت الوزيرة:"تسمح لنا هذه السياسة بمواصلة العمل في ظل العقوبات. ومن الأمثلة على هذا التفاعل مسابقة بيوتر إيليتش تشايكوفسكي الدولية السابعة عشرة، تقدم 742 موسيقيا من 41 دولة بطلب للمشاركة في هذه المسابقة، العالم كله شاهد المسابقة، الجولات نفسها جمعت أكثر من 50 مليون مشاهدة من 102 دولة".

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وأضافت: "من أجل تعزيز تنوع الثقافات في عالم متعدد الأقطاب، يأخذ الاتحاد الروسي زمام المبادرة لإطلاق شكلين جديدين للتعاون في وقت واحد، نقترح إنشاء مهرجان سينمائي أوراسي مستقل ومفتوح، بالإضافة إلى مسابقة موسيقية Intervision".

المصدر: RT+وكالات روسية