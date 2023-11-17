روسيا.. اقتراح بتنظيم مسابقة موسيقية سنوية بعنوان "إنترفيجن"

اقترح قسطنطين إرنست مدير عام القناة التلفزيونية الأولى في روسيا خلال لقاء وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا رؤساء الوفود الأجنبية تنظيم مسابقة غنائية سنوية بعنوان "Intervision"

إقرأ المزيد



ويقول إرنست: "نقترح تنظيم كل عام اعتبارا من العام المقبل مسابقة موسيقية مفتوحة. أو بالأحرى مسابقة غنائية تحت عنوان "Intervision" لا تكون محددة بقيود أو تأثيرات سياسية، بل تكون منصة حرة يمكن لجميع البلدان دون استثناء المشاركة فيها وعرض نماذج من أغانيها الشائعة".

ويشير إرنست إلى أن روسيا تعول على المشاركة النشطة لدول البريكس وتدعو "جميع الدول الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة". ويقول "ستكون هذه مسابقة غنائية يتم التحكيم فيها من قبل لجنة تحكيم وطنية. وستشكل لها لجنة تنظيمية دائمة تكون مسؤولة عن وضع قواعد المسابقة".

ويقول: "للقناة الأولى خبرة كبيرة في المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية. ولكن على مدى السنوات العديدة الماضية، لسوء الحظ، كثرت التأثيرات السياسية على المسابقة الموسيقية المذكورة. برأيي، يجب أن تصل الأغاني الشائعة إلى جمهورها، متجاوزة أي تحيز سياسي. لذلك، نريد إنشاء مسابقة دولية تعكس مستوى الفن الشعبي من جميع دول العالم. لدينا الكثير من الخبرة في تنظيم مثل هذه المسابقات. وندعو جميع البلدان للمشاركة فيها".

المصدر: تاس