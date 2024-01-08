"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لدبابة ميركافا في موقع رويسة العاصي الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لدبابة ميركافا في موقع رويسة العاصي التابع للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا في موقع رويسة العاصي التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين استهدافه لجنود ومواقع إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأكد "حزب الله" يوم الأحد استهدافه لموقع ودبابة وجنود تابعين للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

هذا وأكد نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن جبهة لبنان مع إسرائيل "ردة فعل"، موضحا أنه "لا مجال للحديث عن إيقاف الحرب الدفاعية لأنها نتيجة الحرب على غزة".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بوجود تقديرات إسرائيلية حول أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإبعاد "حزب الله" عن حدود لبنان، فقد يؤدي ذلك إلى "حرب محدودة" بين الجانبين.

وكما قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله يوم الجمعة في كلمة له، فإن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".

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وشدد نصر الله على أن لبنان سيصبح مكشوفا إذا تم السكوت على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية وإن "الرد آت لا محالة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

المصدر: RT